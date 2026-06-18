【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】

北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、１日のオフを挟んでベースキャンプ地で全体練習を再開した。

初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝は宿舎で調整となった。オランダ戦翌日の１６日に病院でＭＲＩ検査を受け、左膝の負傷が認められた。日本サッカー協会の広報によると、離脱はなく早期復帰に向けて治療とリハビリを進めていくという。しかし３日後に迫るチュニジア戦の出場は絶望的となった。

久保の不在は、チームにどんな影響を与えるのか。ＭＦ堂安律は「ネガティブには言いたくないですけど、こういう事態が起きるのもＷ杯の１つだと思っています」と切り出した。「ただ、幸いタケは離脱せずに、チームと（復帰の）可能性を探りながら一緒に戦える。僕たちが、彼のためにステージを用意できる」と捉えた。一方で久保不在のシャドーについては「（中村）敬斗も僕も（伊東）純也くんも、（鎌田）大地くん、（塩貝）健人もできるし、ツートップで（小川）航基もいる。いろんなオプションがある中で「人がいない」というネガティブさは全くない。ただ、タケのアイデアみたいなとこがひとつ欠ける痛さは感じますけど、逆に言うとプラスにタケにはないスピードなどは、他の選手が補える。痛いのはもちろん痛いですけど、考えすぎず試合に臨みたい」と話した。

またＦＷ後藤啓介や、追加招集のＦＷ町野修斗も、シャドー候補のひとり。後藤は「相手がベタ引きしてくるのか、アグレッシブにくるのかわからないですけど、クロスからはチャンスになると思います。クロスを意識しつつ、こぼれ球も狙う。積み上げてきたものを出せたら」とＷ杯デビューをイメージすれば、町野は「ゴール前に入っていくことは僕の武器。それ以外は簡単にプレーしながら、ボックス内で入っていきたい」とチャンスを思い描いた。主力のひとりを欠くことは痛恨だが、他選手のモチベーションがさらに上がり、チームとしての一体感につながる可能性は十分だ。