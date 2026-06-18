「衝撃的な事件だ」FIFAがつり目ポーズの人種差別行為を受けた韓国女子に“まさかのリアクション”！「我々は人物を特定した」【W杯】
とんでもないハプニングが起きたのは、韓国代表のファーストマッチにおいてだ。
現地６月13日、北中米ワールドカップ・グループＡの韓国代表vsチェコ代表戦がメキシコ・グアダラハラで開催され、韓国が２―１の逆転勝利を収めた。大盛り上がりとなった韓国応援団のスタンドにあって、あり得ない事態が勃発していた。
YouTubeの登録者数が600万を超える韓国人コンテンツクリエイター、イノニャンさん（本名ユン・スジンさん）が被害者だ。同じクリエイターのラファ・イェチャンさんと共にスタジアム入りし、現地の高まるムードを自撮りで伝えていた。現地のメキシコ人ファンたちは気前よく撮影に応じていたが、カメラの後方に座るひとりの男性が両手で目尻を引っ張るジェスチャーをみせる。東洋人の外見を揶揄する、いわゆる“つり目ポーズ”だ。
この動画がネット上で拡散されると、世界中で大反響を呼ぶ。なかでもメキシコのネットユーザーからはイノニャンさんへの謝罪や励ましのメッセージが殺到。問題行為に及んだ男性の身元特定が割り出され、ハリスコ州測量・地理工学技術者協会（CITGEJ）の会長を務めるウリセス・フェルナンド・ベルナル・ミラモンテス氏だと判明する。
氏はすぐさま公式インスタグラムに動画を投稿し、謝罪メッセ―ジを掲載。「今回私が引き起こしたすべてのことに対して、心の底から後悔しています。今回の出来事を振り返る時間を持ち、この件について自分が責任を負わなければならないと考えました」と語り、「誰かを侮辱したり差別したりする意図はありませんでした。イノニャンさんにお詫びするとともに、すべての韓国人のみなさんに謝罪し、責任を取って会長職を辞任します」と辞意を表明した。
あれから４日が経過し、FIFA（国際サッカー連盟）がリアクションを起こした。韓国全国紙『スポーツ朝鮮』は、「FIFAが動いた！ 人種差別被害を受けた韓国人YouTuberをメキシコ戦に正式招待すると発表した」と伝えた。そして「まさに衝撃的な事件だったが、FIFAは19日に開催される韓国対メキシコ戦にイノニャンさんを招待し、彼女はこの招待を受け入れた。試合当日が『ヘイトスピーチと戦う国際デー』にあたることから、イノニャンさんとともに『尊重と包摂』のメッセージを発信することにした」と報じている。
イノニャンさん本人も想定外の事態へと発展した一大騒動。FIFAは今回の招待に先立って、「韓国対チェコ戦でイノニャン氏に対して人種差別行為を行なった人物を特定した。当該人物のワールドカップ観戦チケットのアカウントは停止措置が講じられ、また、本人から提出された謝罪文も確認している。FIFAはいかなる形態での人種差別、憎悪、差別行為も強く非難する」との声明を発表していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【実際の動画】韓国女性にメキシコ男性がまさかの“つり目ジェスチャー”の愚行！
現地６月13日、北中米ワールドカップ・グループＡの韓国代表vsチェコ代表戦がメキシコ・グアダラハラで開催され、韓国が２―１の逆転勝利を収めた。大盛り上がりとなった韓国応援団のスタンドにあって、あり得ない事態が勃発していた。
YouTubeの登録者数が600万を超える韓国人コンテンツクリエイター、イノニャンさん（本名ユン・スジンさん）が被害者だ。同じクリエイターのラファ・イェチャンさんと共にスタジアム入りし、現地の高まるムードを自撮りで伝えていた。現地のメキシコ人ファンたちは気前よく撮影に応じていたが、カメラの後方に座るひとりの男性が両手で目尻を引っ張るジェスチャーをみせる。東洋人の外見を揶揄する、いわゆる“つり目ポーズ”だ。
氏はすぐさま公式インスタグラムに動画を投稿し、謝罪メッセ―ジを掲載。「今回私が引き起こしたすべてのことに対して、心の底から後悔しています。今回の出来事を振り返る時間を持ち、この件について自分が責任を負わなければならないと考えました」と語り、「誰かを侮辱したり差別したりする意図はありませんでした。イノニャンさんにお詫びするとともに、すべての韓国人のみなさんに謝罪し、責任を取って会長職を辞任します」と辞意を表明した。
あれから４日が経過し、FIFA（国際サッカー連盟）がリアクションを起こした。韓国全国紙『スポーツ朝鮮』は、「FIFAが動いた！ 人種差別被害を受けた韓国人YouTuberをメキシコ戦に正式招待すると発表した」と伝えた。そして「まさに衝撃的な事件だったが、FIFAは19日に開催される韓国対メキシコ戦にイノニャンさんを招待し、彼女はこの招待を受け入れた。試合当日が『ヘイトスピーチと戦う国際デー』にあたることから、イノニャンさんとともに『尊重と包摂』のメッセージを発信することにした」と報じている。
イノニャンさん本人も想定外の事態へと発展した一大騒動。FIFAは今回の招待に先立って、「韓国対チェコ戦でイノニャン氏に対して人種差別行為を行なった人物を特定した。当該人物のワールドカップ観戦チケットのアカウントは停止措置が講じられ、また、本人から提出された謝罪文も確認している。FIFAはいかなる形態での人種差別、憎悪、差別行為も強く非難する」との声明を発表していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【実際の動画】韓国女性にメキシコ男性がまさかの“つり目ジェスチャー”の愚行！