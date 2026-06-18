楽天は１７日、新監督に前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任すると発表した。仙台市内で記者会見に臨み「覚悟は決まっている。戦う気持ちになっている」と意気込んだ。１９日の古巣ロッテ戦（ゾゾ）から指揮を執る。背番号は８１。年俸、契約年数は非公表だが、会見に同席した三木谷浩史オーナー（６１）は「中長期的な契約」とした。また、１０日から休養に入っていた三木肇監督（４９）の退団も発表した。

ロッテ監督時代と同じ背番号８１の新しいユニホームに身を包んだ。吉井氏は「可能性があるチームだと信じている。その可能性を形に変えていけるように、経験と知識を全部つぎ込んで一生懸命やっていきたい」と第一声を述べた。

チームに注入することとして「まずは『勝つぞ』という強い気持ち。精神論になってしまうが、そこを再確認して取り組んでいってもらいたい」と原点回帰させる。そして「可能性ある限り、優勝は目指したい」と誓った。

異例となるシーズン途中の監督就任に「初めは本当に迷った」と率直に語った。それでも「三木谷オーナーが熱心に誘ってくれて、野球に対する思いもすごく強いと感じた」というのが決断理由。その情熱に「もう差し込まれた」と明かした。

三木谷オーナーは吉井氏を招聘（しょうへい）した理由を説明。現役時代や指導者としての実績の他、筑波大大学院で修士号を習得したことも評価。「コーチ論も理論的に勉強されている。チームの礎を築いていただく上で適任という判断をさせていただいた」とした。

吉井氏は「『やるぞ』と決めてからは、もう覚悟は決まっている。戦う気持ちになっている」とファイティングポーズを取る。就任初戦は古巣ロッテが相手。「敵としてやっつけにいく気持ちで、向かっていきたい」と力強かった。

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日生まれ、和歌山県出身。現役時代は１８８センチ、９５キロ。右投げ右打ち。箕島では２年春と３年夏に甲子園出場。８３年度ドラフト２位で近鉄入団。９５年にはヤクルトへトレード移籍。９８年から５年間メジャーでプレーし、メッツ−ロッキーズ−エクスポズと移った。０３年日本復帰しオリックス在籍。０７年ロッテを最後に引退した。日本通算３８５試合、８９勝８２敗６２セーブ、防御率３．８６。その後複数の球団でコーチを務め、２３年から３年間ロッテの監督を務めた。