交流戦を１０勝６敗２分け、セ・リーグで唯一勝ち越しとなる貯金４で終えた巨人。担当記者が投手、野手のＭＶＰを選んだ。

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相手がどこでも、その実力は健在だった。田中瑛斗投手（２６）は古巣・日本ハムを含めた計４チームと対戦し、６登板、計５回２／３を３安打に抑え、防御率０・００。パ・リーグでの経験値をもとに好投を続け、４月２２日・中日戦（前橋）から続く連続無失点記録を自身最長タイの１８試合にまで伸ばした。

同期間中に唯一、大きなピンチとなったのが１３日の西武戦（ベルーナＤ）。１点リードの７回からマウンドに上がると、先頭・長谷川に左中間フェンス直撃の二塁打を浴びた。驚くべきは、外野の頭を越される長打は今季２６登板目で初めてだった点だ。「制球がアバウトだと１球で仕留められる。１球の大事さを改めて考えさせられた」。大きな収穫を手に、東京へ帰ってきた。

エスコンでは凱旋登板が実現。練習前に笑顔で向かった先は、かつての同僚たちのもとだった。試合では２戦連続で快投して恩返し。「日本シリーズに向けての良い時間でした」。抜群の安定感を誇る右腕は、この３週間でさらに進化を遂げた。（投手担当・北村 優衣）