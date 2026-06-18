◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

２連勝中で貯金が今季最多２０となっているドジャースが１７日（日本時間１８日）、大谷翔平投手（３１）が７勝目を狙って先発登板した本拠地・レイズ戦で、４回にコールとフリーランドの適時打で２点の先取点を奪った。大谷は４回まで５０球で２安打無失点、４奪三振の好投を見せている。

１―０で勝った前日１６日（同１７日）は１５号決勝弾を放った大谷だが、この日は左膝の状態などを考慮して打線には入らず、５月１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来５登板ぶりに投手専念となった。

初回は先頭のディアスから空振り三振を奪うなど、１３球で三者凡退。２回は先頭のカミネロに中前安打を許したが、その後は８球で３つのアウトを奪って走者を進めることはなかった。大谷不在のドジャース打線も初回は先発左腕・マクラナハンの前に三者凡退。２回は２死一、二塁のチャンスを作るもラッシングが二ゴロに倒れた。

大谷は３回に２死からのディアスへの死球とアランダの右前安打で一、二塁のピンチを背負ったが、ムリンスを１００・３マイル（約１６１・４キロ）直球で遊ゴロ。４回は２三振を奪って三者凡退で抑えた。

すると４回裏にドジャースは先頭ベッツが四球を選んで出塁すると、２死二塁でコールが左前適時打。３回の守備では好捕を見せ、大谷から右手を挙げたたえられた左翼手が、先取点をたたき出した。さらに２死一、二塁でフリーランドも左前適時打。２点のリードを奪った。２死満塁とチャンスは続き、レイズはマクラナハンからレグミナに継投。ドジャースは一気にたたみかけたいところだったが、パヘスが遊飛に倒れた。