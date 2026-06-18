【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】

北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、１日のオフを挟んでベースキャンプ地で全体練習を再開した。オランダ戦で先発したエースのＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は、疲労を考慮して別メニューでの調整となった。しかし練習後の取材に応じ「大丈夫です」と２度、繰り返し「２戦目はどの大会も難しいゲームになっている。しっかりものにできるようにしたい」とうなずいた。

初戦ではスウェーデンに１―５と大敗したチュニジア。監督交代も経て、日本戦ではより守備を固めてくるという予想もあるが「中央からの崩しは代表でトライしてきましたけど、引かれると難しくなる。そうなると高さは必要になる。僕の武器が、有効になる局面はあると思います」と上田。サイドのクロスに自身が合わせるイメージを膨らませた。

またチュニジア戦のポイントに「まずは失点しないこと」を挙げた。「試合の状況において、絵を合わせ続けることが絶対にしなきゃいけない。ハイドレーションブレイクや失点後に集まって会話したり、一つの絵を描き続けることは、日本は当たり前のようにできることだけど、それが当たり前じゃない。それが、日本の良さ。日本として、世界との差別化になると思う」。エースとして得点にこだわり続ける一方、チームとして同じ絵を描くことの重要性を強調していた。