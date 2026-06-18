「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）

緑と黄色の人波が大きく揺れた。影を潜めていた光景が、甲子園に広がる。交流戦ラストゲームに勝利した阪神・藤川監督は「非常にいいゲームになって良かったです」と笑顔で振り返った。

大山の一発で主導権を握ると、六、八回はスクイズを敢行。長打に小技も絡めて着実に加点し、終盤にかけて楽天を突き放した。２桁得点は５月１２日・ヤクルト戦以来、甲子園では今季初めて。雨天中止の振替試合に詰めかけた４万２５６７人を興奮の渦に包んだ。

投げては先発・大竹が６回無失点の好投。六回を終えて球数は６０球だったが、七回から継投に入った。指揮官は「きちっと計算して六回で十分というところの交代ですね」と説明した。

ペナントの行方を左右するといわれる交流戦は６勝１２敗の９位。西武、ソフトバンク、日本ハムからは１勝もできず、力の差を見せつけられた期間でもあった。「私自身を含め、阪神タイガースとして課題としてしっかり取り組んでいかなければいけない。チームの大きな課題ではあると認識しています」と潔く結果を受け止めた。

特に「非常に難しい作業ではありました」と振り返ったのは指名打者の起用。ＤＨで先発出場した選手の打率は・１１１と１２球団で最も低く、普段と異なる戦い方で波に乗れない部分もあった。

ただ、今後に向けた兆しも感じ取っている。「グラウンドに出たら自分が絶対にパフォーマンスを残すんだという強い気持ちが必要。きっちりチームをまとめて、あさってからセ・リーグ相手に前向きにガンガン戦っていけるチームを。きっかけはありましたから、生かしていきたいと思います。タイガースファンを悲しませるわけには今後、阪神タイガースとしていけませんから」。果敢に攻め続ける集団を構築し、力強くまい進する。

◆ワースト更新 阪神は今季の交流戦を６勝１２敗で終えた。交流戦が１５年に年間１８試合となって以降、１２敗はチーム最多。また勝率・３３３は、０５年に始まった交流戦で球団最低を更新した。

◆パが圧勝 今季の交流戦は、パ・リーグ球団が６５勝３９敗４分けで終わった。パの勝ち越しは２６。過去最多だった１０年の２２を超え、最多となった。

◆パが４年連続で勝ち越し 日本生命セ・パ交流戦は１７日、甲子園球場で阪神が１０−３で楽天を下し、全日程を終了した。既に西武が１４勝３敗１分けで初優勝を飾り、パ・リーグが６５勝３９敗４分で４年連続１８度目の勝ち越しとなった。

長谷川（西武）が打率３割６分７厘で首位打者に輝き、栗原（ソフトバンク）が最多の７本塁打を記録。投手では北山（日本ハム）大津（ソフトバンク）高橋（阪神）が３戦３勝をマークした。

セ、パ両リーグ内の対戦は１９日に再開する。