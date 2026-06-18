楽天は１７日、新監督に前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任すると発表した。仙台市内で記者会見に臨み「覚悟は決まっている。戦う気持ちになっている」と意気込んだ。１９日の古巣ロッテ戦（ゾゾ）から指揮を執る。背番号は８１。年俸、契約年数は非公表だが、会見に同席した三木谷浩史オーナー（６１）は「中長期的な契約」とした。また、１０日から休養に入っていた三木肇監督（４９）の退団も発表した。

極めて異例となるシーズン中の新監督就任。三木谷オーナーは「まだ６月。この一年を無駄にしないという意味においても、このタイミングでお願いをさせていただいた」と明かした。

今季はまだ７９試合を残す。「この期間も重要であるという決断に至った」と強調。「単純にこれから一戦一戦の成績を良くしていくとともに、中長期的なところも取り組んでいく」と、一刻も早い時期から再建に着手する狙いがあった。

楽天の監督は近年、短命に終わっていた。２０１８年に梨田監督が休養後、平石監督、三木監督（１次）、石井ＧＭ兼監督。今江監督、三木監督（２次）とめまぐるしく交代してきた。吉井氏との契約年数は非公表ながら「中長期的な契約」と複数年を示唆する。今度こそ腰を据えたチーム改革を託す。

常勝チームとなったＪ１神戸を例に挙げる。「単純な強化だけでなく、チーム、クラブの文化、メンタルの強化といろいろあった。その経験を生かしつつ、楽天イーグルスの最強球団への進化というのは、いばらの道かもしれないが、東北の皆さんと一緒に行っていきたい」と話した。