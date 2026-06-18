巨人は１７日、今季は米大リーグ、ナショナルズ傘下のマイナーでプレーした元中日の小笠原慎之介投手（２８）を獲得したと発表した。２年ぶりの日本球界復帰となる。

２４年以来のセ・リーグ制覇を目指す巨人が、先発投手の補強に成功した。中日や西武、ＤｅＮＡなどとの争奪戦を制し、新加入するサウスポー。ＮＰＢ通算１６１試合に登板し４６勝６５敗と経験も豊富だ。エース・戸郷やドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）、田中将と則本のベテランコンビも君臨する先発陣に新しい“顔”が加わる。

東京ドームでの練習後、橋上監督代行は小笠原について「しっかり戦力となってもらえればと思います」と言葉に期待を込める。起用法については、杉内投手チーフコーチが「先発です」と説明した。左腕は１８日にチームに合流する予定だが、その後は当面、ファームで調整を続けて移籍後初登板に向けた準備を整えることになりそうだ。

再開するリーグ戦でヤクルトや阪神と激しい首位争いを展開するチームに、頼もしいピースが加わる。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日生まれ、神奈川県出身。２８歳。１８０センチ、９２キロ。左投げ左打ち。東海大相模３年夏の甲子園で優勝。１５年度ドラフト１位で中日入り。ポスティング申請し２５年１月ナショナルズへ移籍。同年メジャーで２３試合、１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャーで登板なく、３Ａと２Ａ計１１試合で１勝１敗、防御率２．９１。