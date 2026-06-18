「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）

阪神が１２安打１０得点の快勝で交流戦最終戦を締めくくり、ヤクルトと並ぶ２位に浮上した。二回に大山悠輔内野手（３１）が楽天・前田健から左翼席へ今季甲子園初となる先制８号２ラン。六回には犠飛を放ち２安打３打点。先発・大竹は６回６０球で三塁すら踏ませず３安打無失点で１カ月半ぶりとなる３勝目。１９日・ＤｅＮＡ戦から再開するリーグ戦に向けて弾みをつけた。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

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（テレビインタビュー）

−大山は甲子園での今季１号。

「去年の８月か９月くらいの、いい月が見えるくらいの、それ以来、見てないと思っていましたけど（笑）でも、いいホームランでしたね」

−大竹が好投。

「常に安定した投球をしてくれている。チームがうまく連動すると、いい流れがこちらに来てというところで。大竹もやっとこう運が向いたなというところですね」

−リーグ戦再開に向けて。

「非常に前向きに戦える要素が今日はたくさんありましたけれど、やっぱりどんな展開でも自ら勝負をグラウンド上で仕掛けていく選手になってもらわないと困るな、と。それは攻撃も守りも投手も含めてですね」

（ペン取材）

−スクイズで得点。

「決めた選手が良かったんじゃないですか」

−及川が失点。投げて修正していく形か。

「投手コーチ、それからブルペンを見るコーチを含めて、いかに選手の背中を押してグラウンド上に送り出せるかというのは、課題じゃないですかね」