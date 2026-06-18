◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 ポルトガル1―1コンゴ（2026年6月17日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）、ポルトガル（FIFAランク5位）がコンゴ（同45位）と1―1のドロー。インスタフォロワー数6億6000万人を超える世界的スーパースターのFWクリティアーノ・ロナウド（41＝アルナスル）は先発フル出場。前日のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシに続きW杯史上最多6大会連続出場を達成するも不発に終わった。

今大会フィールドプレーヤー（FP）最年長41歳となったC・ロナウドは先発フル出場。後半には2度の決定機を迎えたが右足でのシュートはともに枠の外へと外してしまい、悔しそうな表情で天を仰いだ。1―1で試合終了のホイッスルが鳴ると、足早にロッカールームへと引き揚げた。

ドイツ紙ビルトはC・ロナウドについてGKディオゴ・コスタ（37回）よりボールタッチ数が少ない25回だったと指摘。「彼はストライカーとして完全に孤立し、試合にほとんど関与できなかった。GKよりボールタッチ数が少なかったことは実に皮肉なことだ」と報じた。

ネット上でも「ロナウドどうした?」「いったい何がしたのか」「ほとんど動かない」「ほとんど消えていた」などといった声が上がっていた。