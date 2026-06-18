「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）

阪神が１２安打１０得点の快勝で交流戦最終戦を締めくくった。大山悠輔内野手（３１）が二回、楽天・前田健から左翼席へ先制の８号２ラン。自身今季初で、新人から１０年連続となる甲子園でのアーチ。六回には犠飛を放ち３打点の活躍となった。ヤクルトと並ぶ２位に浮上。１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）から再開するリーグ戦に向けて弾みを付けた。

やっと笑えた。「大山ー！！」「大山ー！！」。お立ち台に上がったヒーローに歓喜と鼓舞の声が降り注ぐ。苦しんだ１８試合。重圧がのしかかるその体を、必死に前へと進めてきた。チームの勝利が何よりの薬。今季初めて聖地に描いたアーチが歓喜の秋へつながると信じ、次なる一歩を踏み出す。

「とにかく先制点を取りたかった」

思いを体現したのは、二回無死一塁。１ストライクから前田健の甘く入ったカーブを完璧に捉えた。風は普段の浜風とは逆方向。いや、そんなことは関係なかった。背番号３らしい美しい放物線を描いた白球が左翼席の防球ネットを揺らすと、マンモスが沸く。「入ってくれと思って走ってました。ギリギリだったんですけど、ホームランになって良かった」。飛距離１２０メートルの今季８号２ランで先取点を奪った。

１１年ぶりに日本球界へ復帰したベテランとは初対戦。チームは広島時代の右腕に通算３２試合で８勝１８敗と大きく負け越していた。「映像でしか見たことない方でしたし、どういうボールを投げるのかなっていうのもあった」という未知の相手を徹底研究。「スコアラーさんとのミーティングであったり、しっかり準備をできたので、それがすごく大きかった」と感謝の思いを口にした。

聖地では今季２９試合目にして飛び出した１号が、交流戦白星締めを導いた。甲子園で新人から１０年連続で本塁打を放った阪神選手は、０４〜１５年の鳥谷以来。右打者に限れば９７〜０８年の今岡以来とレジェンドに並ぶ記録だ。「（甲子園での一発は）やっぱりうれしいですし、その試合で勝つことができたので、そこがすごくうれしい」と今季初のＶ弾が心を満たした。

試合前時点で６月は打率・１１１と苦しみの中にあった。「自分が全ての流れを止めてるっていう責任を感じていた」と自責の念にかられる日々。「勝つことがどれだけ大変か」−。連覇を狙うシーズンにおいて、改めて痛感する１勝の重み。それでも「次の試合は来る。１試合１試合、全力でやることが大事」と自身を奮い立たせてきた。

六回には１２球団トップの５犠飛目で次なる１点をもぎ取り献身。リーグ戦再開へ弾みをつけた。「最後にこういう終わり方ができたので、また一丸となって頑張りたい」。苦しみの先につかんだ１勝を再進撃の力に変える。