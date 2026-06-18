「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）

久しぶりの“定位置”で出場し、貫禄を見せた。阪神・佐藤輝が１９試合ぶりに三塁でスタメン出場。快音を響かせ、交流戦ラストを締めくくった。

相手先発の前田健は、佐藤輝がプロ入りする前に海を渡った。メジャーでも活躍した右腕に「球界を代表するピッチャーなので」と尊敬のまなざし。ただ「いつも通りいきました」と初対戦でも平常心で、堂々と挑んだ。

ゲームを動かしたのは二回。先頭で追い込まれてからの４球目、前田健の１５０キロ直球を中前へ運び、両軍初安打をマーク。大山の先制２ランを呼び込んだ。四回１死では初球を思い切り振り抜いた。豪快な打球は右中間を真っ二つ。悠々と二塁に到達し、ベンチに向かって手を叩く。３試合ぶりのマルチ安打をマークし「よかったと思います」とうなずいた。

１６日の西武戦では三塁を守っていたドラフト１位・立石（創価大）が４三振し、この日から２軍降格。５月２４日・巨人戦（東京ド）から右翼を守っていた佐藤輝だが、久しぶりに三塁のポジションに就いた。ただ、八回１死二、三塁では三塁線への痛烈な打球に飛びつくも、一塁へ悪送球。走者２人の生還を許し、反省点も残った。

それでもバットではしっかり結果を残し、これで７戦連続安打と波に乗る。打率、本塁打、打点、安打数でリーグトップをキープ。リーグ戦再開後も勝利を呼び込むプレーを見せる。