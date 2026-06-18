売り出し中の広島・名原典彦外野手（25）が19日に再開するリーグ戦でもスタメン死守を誓った。モットーの「気合と根性」を前面に出し、出場21試合で打率.270、2本塁打、10打点、3盗塁をマーク。ここまでの自己評価は「70〜75点。まだできる。絶対にここ（の立ち位置）を手放さないという気持ち」と強調し、出塁率アップと盗塁増に意欲を燃やす。

午前11時から本拠地で始まった全体練習。名原は打撃練習などに汗を流し、19日からのヤクルト戦（神宮）に備えた。プロ初出場となった5月22日の中日戦から、出場21試合で打率・270、2本塁打、10打点。再開するリーグ戦に向け、いまの思いを明かした。

「ここからと言うより、毎日が勝負。中日とパ・リーグ以外は全て初対戦のチームなので。やることは変えず気合と根性で、必死に食らいつくだけです」

ここまでの自己評価は「70〜75点」。同時に「まだできる」と言い切り、攻守走で改善の余地があると強調する。複数安打を重ねた当初と比較すると、打率も下降気味だ。それでも「アベレージは気にしていない」とし、相手バッテリーの攻め方に言及した。

「初球から簡単にストライクを取るのが少なくなったし、攻め方は変わった。その中でもゾーンに来た球はしっかり振る。その精度を高めるしかない」

再開後のリーグ戦、重視するのは出塁率アップと盗塁数増だ。7日のオリックス戦から4四球を選ぶなど出塁率は・309。俊足がセールスポイントの一つでも、盗塁は成功3に対して失敗も3を数え、成功率は50％に甘んじる。

「最近ようやく出塁率が上がってきた。何とか塁に出て、走る機会を増やしたい。何でもかんでも行っていたけど、頭を使って駆け引きができるようになったし、手応えをつかみつつあるので」

総じて低調な攻撃陣にあって、持ち前の闘志でチームに新風を吹き込む25歳。新井監督は「チャンスはたくさんある。必死になって結果なり、内容なりを見せてくれた選手は、試合により出られるようになる。それがいまの名原」と期待する。

本人は力を込める。

「一度（チャンスを）逃したら二度とないと思う。ここで（定位置を）取り切れるかどうか。絶対にここ（の立ち位置）を手放さないという気持ちです」

そのためにもスタメン死守。さらには打撃の精度を上げて出塁率を高め、走りまくる。気合と根性だけじゃない。名原は実戦で成長しながら、立場を確たるものにする構えだ。（江尾 卓也）