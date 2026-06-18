巨人は１７日、元中日でナショナルズ２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）と契約を結ぶことで合意したと正式発表した。背番号は「９８」に決まったことが分かった。１８日にチーム合流予定。シーズン中の電撃獲得で先発を補強した。

ＮＰＢ通算４６勝。２１年から４年連続規定投球回をクリアしたスタミナが大きな魅力だ。２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャー登板はなく、マイナーの３Ａ、２Ａで先発として登板を重ねてきた。

巨人はルーキーの竹丸が５勝、井上も５勝。戸郷も３勝し、西舘も好投を続ける。ベテランの則本、田中将、新外国人のウィットリーらも奮闘し、山崎も右肩コンディション不良からの復帰へ階段を上るが、勝負の夏場以降を見据えて先発を厚くしたい狙いがあった。

その状況の中、マイナーでの登板が続いていた小笠原の動向にＮＰＢ１２球団で最も早くから注目し、現地に足を運んで熱視線を送っていたのが巨人だった。中日時代の投手コーチの友利結氏（デニー友利氏）が国際スカウトで在籍し、中日時代の同僚で仲の良い守護神ライデル・マルティネスがいるのも大きなポイントだったようだ。

背番号は２ケタの空き番号で最大の「９８」で再出発する。中日時代に慕っていた先輩で２１年の練習中に倒れて２７歳の若さで亡くなった木下雄介さんの番号でもある。この日、東京Ｄの１軍練習後、橋上監督代行は１８日に小笠原がチームに合流すると明言。「しっかり戦力となってもらえれば」と大きな期待を寄せた。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日、神奈川・藤沢市生まれ。２８歳。東海大相模で２、３年夏に甲子園出場。３年夏はエースとして甲子園優勝。１５年ドラフト１位で中日入団。２５年１月にポスティングシステムを利用してナショナルズと２年契約。今季は主にナショナルズ傘下２Ａハリスバーグでプレー。ＮＰＢ通算１６１試合、４６勝６５敗、防御率３．６２。１８０センチ、９３キロ。左投左打。