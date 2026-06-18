【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開した。練習前には、今大会で２度目となる選手ミーティングを約５分間、実施したという。最年長３９歳のＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が、過去日本がＷ杯で１勝３分け３敗で０２年日韓大会ロシア戦から勝利がない“鬼門”の２戦目へ、メンタル面の重要さをチームメートに伝えた。

チームは初戦オランダ戦で追いつき、価値あるドロー。だが、前回カタール大会では、ドイツに逆転勝ちした後、格下のコスタリカ（初戦でスペインに７失点大敗）に０―１で敗戦した苦い経験もある。今回の相手、チュニジアも初戦のスウェーデン戦で１―５で敗れており、状況は似ている。

長友は「カタールの時と同じようなシチュエーション。初めての（Ｗ杯の）選手もいるので、ピリッと締める必要があるなと思ったので」と狙いを明かす。「今日からの練習が非常に重要になってくる。試合の直前というよりは、今日から練習の前にしっかりとピリっと締めて、いい練習をするということが必要だと思った。（主将の板倉）滉が最初に話して、僕に振ってくれたので僕からも話した」と説明した。

４年前当時を振り返り、「コスタリカが０―７でスペインに負けて、僕らがドイツに勝った時に、コスタリカ（戦）は絶対行けるでしょうという正直、そういう空気はあった」とした。「コスタリカに足を救われたというより、そういう精神でいることで、Ｗ杯に足を救われた感覚。だからＷ杯は本当に心して向かわないと、強い覚悟がないといけない」と自戒を込めた。

また、チュニジアがラムシ前監督を解任し、ルナール新監督の就任に踏み切ったことを受け、「このタイミングで監督交代されるのは、スカウティングもできないし、どういうメンバーが来るかもわからない。前から（プレスをかけに）来るのか、それとも（後ろで）引いてくるのかも全くわからない状況。これが一番難しい」と警戒した。「僕は４大会、全部２戦目勝っていない。そのことも伝えさせてもらった。やっぱり初戦に、Ｗ杯に４年間かけて、みんな緊張感、プレッシャーがある中、準備してきて、１戦目を終えると緊張の糸が切れてしまうというのは、どうしても人間なんである。その中で、やっぱり２戦目、ずっと４大会苦戦してきたので、それがないように。もう一回気を引き締めよう、と伝えた」と強調した。

チームは１８日にナッシュビルで練習後にチャーター便でメキシコ・モンテレイへ移動。１９日に同地での前日練習を経て、２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に臨む。