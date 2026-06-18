巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１７日、スポーツ報知のインタビューに応じた。阿部前監督の辞任を受けて交流戦から指揮を執り、１８試合で１０勝６敗２分け。目指すのは「守り勝つ野球」と投手を中心とした守備の重要性を掲げた。

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取材後記 橋上監督代行は試合後のインタビューなどで「〇〇選手」と言う。そのことについて聞くと「今の時代を考えるとそういうところも大事かなと思って。昔は逆に野村さんは選手は絶対に呼び捨てにして距離感を必ず保てと言っていましたが、そこは反面教師というか、そういう形が良いかなという思いで」と明かした。

２０００年オフに阪神で現役引退後、０５年に楽天のコーチになるまで甲子園球場近くのゴルフショップを４年間経営。店頭にも立った。理不尽なクレームにも対応した。「今のコーチングに非常に生きていると思います。お客さんとの接し方とか周りとのコミュニケーションはかなり勉強になることが多かった。相手の立場に立ってものを考えるのは接客業から学んだと思います」と回想した。

豊富な経験を積み、思わぬ形で巨人を率いることになった橋上代行が新しい風を吹かせている。（巨人担当キャップ・片岡優帆）