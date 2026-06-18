◇インターリーグ ドジャース―レイズ（2026年6月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発した。

初回は13球で3者凡退に抑えた。2回は先頭のカミネロに中前打されたが、後続をキッチリ打ち取った。直球だけでなく、スライダー、カーブを交えて的を絞らせなかった。

レイズ先発のマクラナハンとの投げ合い。2人はゼスチャーで会話を交わした。ベンチ前から手を挙げて大谷にあいさつしたマクラナハンに対して、大谷は左腕を指差し「左腕はもう大丈夫？」といったしぐさ。トミー・ジョン手術から今季復帰したマクラナハンは親指を立てて「大丈夫」のポーズ。それを見た大谷も親指を立てて応じた。大谷がエンゼルス時代の22、23年のオールスターでは同じア・リーグの一員として出場している。

大谷は前回10日（同11日）のパイレーツ戦まで4登板続けて、投打同時出場。ただ、前回登板の翌11日（同12日）の同戦では左膝の炎症のため、第5打席で代打を送られ途中交代。翌12日（同13日）の試合を欠場した。この日の先発登板は予定通りとなったが、通常2日前に行うブルペンでの投球練習も膝への負担を考慮し、前日である16日（同17日）に変更していた。

デーブ・ロバーツ監督（54）は、左膝に不安を抱えた中で投手専念で先発する大谷について見極めたい点として「私としては、彼のしぐさや様子、投げ方、ボールの出どころ、コマンド（制球）などを見ていきたい。注意深く見守っていく」と試合前に話していた。