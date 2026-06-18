フィギュアスケート女子で世界ジュニア4連覇の島田麻央（17＝木下グループ）が17日、京都府宇治市内で公開された練習に参加した。4季を過ごしたジュニアで39連勝を飾り、無敗のまま新シーズンからシニアに転向。年上の選手たちと戦う舞台に向けて「楽しみ」「挑戦」という言葉を発し、W杯で戦うサッカー日本代表にも注目していることを明かした。

重圧から解放され、穏やかな表情で島田が新シーズンへと目を向けた。公開された練習で持ち味の4回転トーループを着氷。シニア1季目は既にグランプリシリーズ2大会にもエントリーされており「本当に楽しみ。憧れてきた舞台に立てるので、滑る楽しさを感じながら過ごせたら」とうなずいた。

ジュニアで39連勝。無敵の強さを誇った一方、勝つことが当たり前の環境で自然と守りに入ってしまう自分がいた。大きなプレッシャーから解放され「（体が）めちゃくちゃ軽くなった」と語る17歳。「それ（重圧）がなくなっていろんなことに挑戦できている」といい、オフは韓国でジャンプ力向上のトレーニングも実施した。

現在はW杯を戦う森保ジャパンにも注目。オランダ戦は日本時間午前5時キックオフとあってリアルタイムで見られなかったが「次（チュニジア戦）は見たい」と意気込む。かつて一緒に写真を撮ってもらった森保一監督らを応援するとともに、自身もシニアで「最高の景色」を追い求める。