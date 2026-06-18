巨人は17日、ナショナルズ傘下2Aハリスバーグの小笠原慎之介投手（28）と契約合意したと発表した。背番号は「98」が有力で、中日時代の同僚で21年に27歳で死去した木下雄介さんが背負った番号をつけるとみられる。小笠原は2シーズンぶりの日本球界復帰。2年ぶりのセ・リーグ制覇へ向け、NPB通算46勝の経験豊富なサウスポーを補強した。

兄のように慕った木下さんと、同じ番号を背負う。2年ぶりに日本球界復帰する小笠原が、新天地でつける背番号に「98」を選んだとみられる。中日時代のチームメートで、4学年上の右腕がつけた番号だ。

16年育成ドラフト1位で中日に入団した木下さんは、5年目の21年7月6日の練習中に倒れて救急搬送。予断を許さない状況が続き、懸命な治療も実らず同8月3日に帰らぬ人となった。公私で慕った小笠原は死去発表後の試合だった同8日の西武戦で、故人の登場曲だった湘南乃風の「黄金魂」でマウンドへ。5回2安打無失点と好投し「本当だったら僕の後に投げてもらいたかった願いがあった。上から“何打たれてんねん”と言ってるんだろうなと思いながらマウンドに上がった」と思いをはせていた。

左腕は18日にチームに合流する予定。メジャーでは中継ぎでの登板が多かったが、杉内投手チーフコーチは起用法について「先発」と明言。「現状どのくらい投げられるか把握していない。2軍の方でしっかりやってもらって」とファーム・リーグで数試合の調整登板を経てから1軍昇格になりそうだ。

チームは交流戦を10勝6敗2分けで終え、リーグ首位に浮上。先発陣はドラフト1位の竹丸と井上がチームトップの5勝を挙げ、田中将や則本らベテラン勢に加えてウィットリー、西舘らも状態を上げている。橋上秀樹監督代行は「しっかり戦力となってもらえれば」と左腕に期待を込めた。