開催：2026.6.18

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 2 - 6 [ロイヤルズ]

MLBの試合が18日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとロイヤルズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するロイヤルズの先発投手はルインデル・アビラで試合は開始した。

1回表、1番 カーター・ジェンセン 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 WSH 0-1 KC

2回表、7番 ジョン・レーブ 初球を打ってセンターへのホームランでロイヤルズ得点 WSH 0-2 KC

3回表、4番 レーン・トーマス 6球目を打ってセンターへのホームランでロイヤルズ得点 WSH 0-3 KC、5番 マイケル・マッシー 3球目を打ってセンターへのホームランでロイヤルズ得点 WSH 0-4 KC

6回表、9番 アイザック・コリンズ 初球をスクイズ成功でロイヤルズ得点 WSH 0-5 KC、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 WSH 0-6 KC

6回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 1-6 KC、5番 ディラン・クルーズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 2-6 KC

試合は2対6でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのルインデル・アビラで、ここまで2勝3敗0S。負け投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで6勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 05:00:26 更新