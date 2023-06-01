「やばすぎでしょ！！」なでしこ21歳が公開した“いかつすぎる高級車”が話題「やはりドイツ車なんですね」「最近セレブ感が増しています」
バイエルン・ミュンヘンでプレーする日本女子代表MF、谷川萌々子が公式インスタグラムを更新。新たに納車された高級車を紹介し、ファンの関心を誘っている。
21歳の天才アタッカーは「この度、愛知県・名古屋にあるPorsche Center NagoyaさんからPorsche Cayenneをお借りしました！ 家族と友人との時間を大切にしながら、PORSCHEとリラックスしたひとときを楽しんでいきます」とコメント。スタート価格が1250万円の高級SUVに手をかけ、運転席に乗り込む様子などを捉えた複数の写真を投稿した。
どこかほのぼのとした印象がある谷川と“いかついポルシェ”のマッチング。さっそくファン＆フォロワーからはメッセージが殺到し、「めちゃめちゃカッコえぇですやん！」「カッコよくてお似合いです」「とっても素敵です」「やばすぎでしょ！！」「やはりドイツ車なんですね」「最近私服の時に、セレブ感が増していますね！」「色も今風でいいねぇ」などなど、さまざまな声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】谷川萌々子が公開した“いかつい高級車”との貴重ショット！
21歳の天才アタッカーは「この度、愛知県・名古屋にあるPorsche Center NagoyaさんからPorsche Cayenneをお借りしました！ 家族と友人との時間を大切にしながら、PORSCHEとリラックスしたひとときを楽しんでいきます」とコメント。スタート価格が1250万円の高級SUVに手をかけ、運転席に乗り込む様子などを捉えた複数の写真を投稿した。
どこかほのぼのとした印象がある谷川と“いかついポルシェ”のマッチング。さっそくファン＆フォロワーからはメッセージが殺到し、「めちゃめちゃカッコえぇですやん！」「カッコよくてお似合いです」「とっても素敵です」「やばすぎでしょ！！」「やはりドイツ車なんですね」「最近私服の時に、セレブ感が増していますね！」「色も今風でいいねぇ」などなど、さまざまな声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】谷川萌々子が公開した“いかつい高級車”との貴重ショット！