開催：2026.6.18

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 4 - 12 [マーリンズ]

MLBの試合が18日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとマーリンズが対戦した。

フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。

1回表、3番 カイル・ストワーズ 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 PHI 0-2 MIA

1回裏、4番 ブランドン・マーシュ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 1-2 MIA、5番 アレク・ボーム 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 2-2 MIA

2回表、6番 オーウェン・ケイシー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 PHI 2-3 MIA、1番 リアム・ヒックス 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 PHI 2-4 MIA、3番 カイル・ストワーズ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 PHI 2-5 MIA、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 11球目を打ってサードへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 PHI 2-6 MIA

2回裏、ピッチャー サンディ・アルカンタラがボークでフィリーズ得点 PHI 3-6 MIA、さらにファーストがエラーでフィリーズ得点 PHI 4-6 MIA

6回表、8番 ジョセフ・マック 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 PHI 4-8 MIA、2番 オット・ロペス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 PHI 4-9 MIA、3番 カイル・ストワーズ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 PHI 4-10 MIA

8回表、3番 カイル・ストワーズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 PHI 4-11 MIA

9回表、7番 ジェーコブ・マーシー 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 PHI 4-12 MIA

試合は4対12でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで7勝4敗0S。負け投手はフィリーズのアンドリュー・ペインターで、ここまで1勝8敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 05:06:08 更新