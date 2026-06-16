議会制民主主義の根幹である選挙制度は、議員定数のあり方も含めて、国会の場で、各政党が議論を尽くして決めるべき問題である。

連立政権合意に盛り込んだからといって、衆院定数（４６５）を強引に削減しようという自民党と日本維新の会の姿勢は、到底許されるものではない。

自民・維新の与党が、衆院定数を削減するための法案を決めた。与野党協議会で定数削減を含めた制度改革を検討し、１年で結論が出なければ比例定数を自動的に４５議席削減する、という内容だ。

協議会では昨年１月から、制度改革を巡る議論が行われている。にもかかわらず、一方的に議論の期限を設け、期限内にまとまらなかった場合の結論をあらかじめ決めておくという法案は、協議会の議論を蔑（ないがし）ろにするものだ。

与党が昨年、小選挙区で２５、比例選で２０の議席を削減する法案を提出したが、今年１月の衆院解散で廃案となっていた。

ところが今回は、高市首相が自民党幹部に指示し、比例定数のみを削減する案に変更された。維新の強い主張を踏まえたようだ。

そもそも定数削減は、維新の要求で、昨年の自民、維新の連立合意に記された。首相は、公明党が連立与党を離脱する中、政権発足に協力した維新に恩義を感じて、維新の言う通りに実現する必要がある、と考えたと言われる。

そうであっても、立法府が決めるべき選挙制度について、行政府のトップである首相が一方的に具体的内容を指示することは本来、あってはならないことだ。

選挙制度には、民意の「集約」と「反映」という機能がある。小選挙区比例代表並立制では、１人が当選する小選挙区は「集約」、各党が得票に応じて議席を得る比例選は多様な民意の「反映」、という役割を果たしている。

民意が多様化し、分散する多党化時代にあって、選挙制度のあり方や、小選挙区と比例の定数の割合をどうすべきかは、簡単に結論を出せる問題ではない。各党間で熟議を重ねなければならない。

仮に比例定数だけで４５議席減らせば、小選挙区で議席を得にくい中小野党に打撃だ。野党各党が法案に反対するのは無理もない。

参院では与党が過半数に満たず、法案は否決される可能性がある。維新には、衆院で３分の２以上の賛成で再可決すべきだ、との声もある。圧倒的勢力を誇る自民が、維新の極端な主張に振り回される姿は異常と言うほかない。