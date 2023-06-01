ポルトガル―コンゴ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、グループK初戦のポルトガル―コンゴが米ヒューストン・スタジアムで行われ、1-1で引き分けた。後半途中、今大会から導入された新ルールが発動され、コンゴが一転ピンチに。未明から観戦していたネット上のファンは驚きを隠せなかった。

ファンが騒然となったのは1-1で迎えた後半7分の場面。コンゴのゴールキックから試合はリスタートされたが、突然ホイッスルが鳴った。主審はポルトガルのコーナーキック（CK）を指示。この流れで得点は生まれなかったが、コンゴ側にとっては思わぬピンチを迎えた場面だった。

会場も一瞬ざわついたこのジャッジは今大会から導入された「5秒ルール」が発動したシーン。試合の遅延行為をなくすためにスローインやゴールキック（GK）に導入された厳格なタイムリミットで、ゴールキック遅延の場合は、相手チームのCKとなる。まさかの場面にネット上では反響が広がっていた。

「この新ルールキツいねー」

「やりすぎやわこのルール。5秒は無理がある」

「え、5秒ルールそんなに厳しいのか」

「新ルールの影響は想像以上に大きそう」

「5秒って短すぎるだろ！」

試合はポルトガルが前半6分、ネベスのヘディングシュートで先制。52年ぶり出場のコンゴも負けじと同アディショナルタイム5分に、ウィサの同点ヘッドが決まり、引き分けに持ち込んだ。



（THE ANSWER編集部）