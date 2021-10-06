日本代表は日本時間２１日、１次リーグ第２戦でチュニジア代表戦を迎える。２―２で引き分けた同１５日のオランダ戦から中５日。２０１８年ロシア大会、２２年カタール大会では大幅なメンバー入れ替えのターンオーバーを実施したが、いずれも敗れた。Ｗ杯でうまくいったことがないターンオーバーを、チュニジア戦で実行すべきか。担当の岡島智哉記者が「読み解く」。

チュニジア戦は勝利がマストの一戦となる。引き分けて勝ち点２で第３戦スウェーデン戦を迎えることは避けたく、負けなら窮地に立たされる状況。ドローが許容されたオランダ戦とは異なり、明確に勝ち点３を狙いにいく試合となる。

その上で、大幅なスタメン変更を意味する「ターンオーバー」をするかどうかは争点となる。「する」「しない」の双方にメリットとデメリットがあるが「しない」の選択を強く推したい。

日本協会では、０２年日韓大会、１０年南ア大会の２大会で１６強敗退に終わったことを受け、通算４試合目となる決勝トーナメント（Ｔ）１回戦での“息切れ”への危惧から、１次リーグ３試合のどこかでターンオーバーを行うことが望ましいという見解をまとめた。

その上で、１８年ロシア大会では第３戦ポーランド戦で第２戦から先発６人、２２年カタール大会では第２戦コスタリカ戦で５人を入れ替えた。しかし、この２試合はいずれも０―１で敗れた。入れ替えの影響は主に攻撃面で顕著に表れ、ともに無得点に終わった。

森保一監督（５７）は「より高いレベルの選手たちを、うまく使わせてもらいながら試合を勝ちきっていくことが今の日本ならできると思う」と語っており、ターンオーバーの実施に含みを持たせている。「２チーム分、３チーム分の戦力を」という狙いで、これまでの選手選考も行ってきた。今大会は決勝Ｔ１回戦の相手が強豪になる確率が高いことからも、選手の入れ替えは当然視野に入る。そして相手のレベルを考えれば、タイミングとしてはチュニジア戦になるだろう。

しかしながら、オランダ戦から中５日と日程的にゆとりがあり、これまでの大会より選手個々のタフさは増している。また、チュニジア戦は屋外開催だが現地２２時のキックオフで、第１戦に続き第３戦のスウェーデン戦は空調完備の環境で試合を行うこともできる。確実に勝利をもぎ取るべく、第１戦からの先発変更は最低限にとどめるべきだと考える。（岡島 智哉）