巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１７日、スポーツ報知のインタビューに応じた。阿部前監督の辞任を受けて交流戦から指揮を執り、１８試合で１０勝６敗２分け。目指すのは「守り勝つ野球」と投手を中心とした守備の重要性を掲げた。打撃好調の捕手・岸田、大城の一塁起用も検討していることも明言。恩師の野村克也さんの教えなども明かし、１９日の中日戦（東京Ｄ）からのリーグ戦再開へ決意を語った。（取材・構成＝片岡 優帆）

―交流戦はセ・リーグ唯一の勝ち越しで貯金４。

「一番は投手を含めた守備力。ムダな失点をしなかったのが一番大きかった。攻撃陣は機動力を非常に効果的に使えた。そのへんは自信にしてもらいたいですし、こちらとしても大きな手応えは感じました」

―オフェンスチーフコーチから監督代行に就任。指揮官として目指す野球は。

「いかに失点を防ぐかを考えた方が勝つ確率は高くなると思っています。今まで長い歴史を見ても、しっかり守れるチームのほうが短期決戦を含めてシーズン通して勝てる確率は圧倒的に高い。そう考えると今の投手力、守備力は大きな武器になる。そこを前面に出して戦っていきたいです」

―野手は３番を日替わりで起用するなど多くの選手にチャンスを与えてきた。

「完全なレギュラーが固定されているチームではない。それは逆にプラスにとらえて、チーム内の競争で活性化というか、いい方向にいけばと思いますけどね」

―交流戦はＤＨと捕手で大城、岸田の捕手ダブルスタメンもあった。ＤＨがないリーグ戦再開後、どちらかの一塁起用の可能性は。

「あります。そういう話はコーチの方とも共有しています。現有戦力を最大限生かすために、選択肢の一つとして考えています」

―守備では主に左翼だったキャベッジを就任後から中堅で起用する。

「彼自身がセンターをすごく前向きにとらえている感じがあって、それなら専念してもらおうと。あとは松本選手がレフトの守備力が非常に高いので」

―投手は交流戦のチーム防御率２・７４で１２球団中５位。先発では竹丸、井上が完投、戸郷が完封した。

「若い先発投手がいっぱい出てきてくれている。人数的にもかなり充実してきましたので、ベテランが無条件で入ってこられる状況じゃないくらいの方がチームとして良いですよね。そこに競争があって１つ２つのイスを争うくらいの方がいいのかなと思いますね」

―ヤクルト、阪神で選手、楽天でコーチとして野村克也監督の教えを受けた。今も選手に伝えていることは。

「自分を知るということですね。僕が一番覚えているのは練習の時に『王はバット一握り短く持って８００本、ワシは２握り余して６００本。お前はめいっぱい持って何本だ』と言われて。チームの中でどういう駒になれば居場所を見つけられるか考えれば、練習方法も変わるだろうという話をされて。なりたい選手じゃなくて、なれる選手は何か明確にすることですね」

―ＢＣ新潟、オイシックスでも監督経験はある中でＮＰＢでは初めて指揮。自身の理想の監督像は。

「プロ野球では勝つことが一番じゃないですか。勝つことでチームは団結しますし、チームが勝てるかが一番大事だと思います」

―勝つために橋上監督代行の色、カラーは。

「一番は選手のモチベーションを下げないことです。やるのは選手なので。選手ができるだけモチベーション高くやってもらうのが一番。こちらはそれを整えることが大事かと思います。基本スタンスは個人事業主ですから、自分の考えのもとでやってもらいたいですけど、チームとしての規律とか方向性はずれないようにしていきたいです」

―東京ドームの監督室は。

「使ってないです。コーチの方々と話をすることも多いですから、同じコーチ室にいた方が話もしやすいかなと。会話は今まで以上に多くなってますね」

―現在、セ・リーグ首位。上位３球団が０・５差の大混戦で残り７９試合。

「目の前の試合を１個１個勝っていくこと以外はないと思うんですよ。それで結果的に何勝できたかで最終成績が決まると思うので。常に全員で勝ちにいくことを重視したいですね」

◆橋上 秀樹（はしがみ・ひでき）１９６５年１１月４日、千葉・船橋市生まれ。６０歳。東京・安田学園から８３年ドラフト３位でヤクルト入り。入団後、捕手から外野手に転向。日本ハム、阪神を経て２０００年に引退。０５年から楽天２軍守備走塁コーチ。１軍外野守備走塁コーチを経て０７〜０９年にヘッドコーチ。１１年ＢＣ新潟監督。１２年から巨人で戦略コーチ、打撃コーチ。１５年からは楽天、西武、ヤクルトでコーチを歴任し、２１年からＢＣ新潟監督（２４年はオイシックス）。２５年から巨人で作戦戦略コーチ、今季からオフェンスチーフコーチ。交流戦初戦から監督代行。ＮＰＢ通算５４３試合、打率２割６分５厘、１７本塁打、８６打点、２８盗塁。１８１センチ、９０キロ。右投右打。