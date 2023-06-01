オランダ戦で左膝を負傷

日本代表MF久保建英が北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ（GS）を欠場することが現地時間6月17日、濃厚となった。

この日、ベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルでの練習を回避。20日のGS第2戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）、25日の同第3戦スウェーデン戦（アメリカ・ダラス）の出場は厳しい見通しとなった。久保は14日のGS初戦オランダ戦（2-2）で左膝を負傷していた。

オフ明けのこの日、久保はピッチに現れなかった。オランダ戦で後半30分に相手との接触で左膝を痛めて負傷交代。試合後は車椅子姿で会場を後にした。翌15日に現地の病院でMRI検査を受けた結果、チームドクターの診断は「左膝の負傷が認められた」。この日はトレーナーとともに宿舎で完全別メニュー。JFA関係者によると「全治は公表しないが、自力歩行している。離脱はしない」という。早期復帰に向けて治療中だが、GSでの出場は難しくなった。

この日はホテルでの完全別メニュー調整。DF長友佑都は「タケのためにも決勝トーナメントで帰って来られるのを信じて、もう絶対勝ち上がらなきゃいけない。彼もやっぱり引っ張ってきた人間なので。そして、彼は絶対に必要な選手なので。彼が帰ってくるまで、しっかりつなげます」と言及した。

また、オランダ戦で右サイドを組み、攻守において好連係を見せたMF堂安律は「トラブルってネガティブには言いたくないですけど、こういう事態が起きるのもW杯だと思っている。ただ幸いタケは離脱はせずに、こうやってチームと可能性を探りながら一緒に戦えるので、僕たちが彼のためにステージを用意できる場所はあると思うので、僕らが必死に戦って、彼がまたピッチに戻って来られるようにしたいと思います」と、久保の復帰を願った。

この日は、FW上田綺世は疲労を考慮して別メニュー調整。練習後の取材エリアでは「大丈夫です」と話した。オランダ戦ではスタメン出場で84分プレーしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）