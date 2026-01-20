オリックス・若月健矢捕手（３０）が１７日、交流戦明けのペースアップを宣言した。１軍は休日だったが、大阪・舞洲で自主練習。「きのう（１６日）動いて、思いのほか疲れが取れていた。あまり休んでいてもどうなのかな」と１時間、室内練習場で汗を流した。

プロ１３年目の今季は３月のＷＢＣを経て、ここまで４９試合に出場。同じ９５年生まれの森友が離脱した２日以降は全試合で先発マスクをかぶるなど、チームに欠かせない柱として奮闘を続ける。攻撃面では打率２割１分１厘（１３３打数２８安打）、１０打点。２５年は自身初のシーズン１００安打を放っただけに「満足していないですね」と歯がゆい思いを明かした。

それでも、１０日のヤクルト戦（京セラＤ）では３本の二塁打をマーク。「いい感じの打席が増えた」と、交流戦は１６試合で同２割６分７厘と浮上のきっかけをつかんだ。直近は、アナリストとスイング軌道について意見交換。「そういう練習をした感じ。なんとか形にできるように」と１９日からのリーグ戦再開に向け、この日はマシン打撃でフォームの確認を繰り返した。

チームは交流戦を貯金１で終え、首位・西武とは５・５ゲーム差。「団子になると思うので、なんとか食らいついていくだけ」と、パ３位からの上位追走を見据えた。（南部 俊太）