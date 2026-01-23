ソフトバンク・周東佑京外野手（３０）が、スポーツ報知にパ・リーグ３連覇への決意をつづった。２年連続１０度目の交流戦優勝は逃したが、セ・リーグにも１４勝４敗と強さを発揮。３・５ゲーム差を追う首位・西武を強く意識した。５月にＤｅＮＡからトレードで加入した山本祐大捕手（２７）の貢献にも感謝し、チームへの思いを打ち明けた。

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交流戦では１０個の貯金をつくることができました。チームとしてすごくいい戦いでした。野手で言えば庄子や正木が役割を果たしてくれて、祐大（山本）という存在も大きかったです。

試合に出ている時も出ていない時も、セ・リーグのいろんな情報をくれました。「こういう投手はこんな感じで、こういう特長がありますよ」というふうに。全員に前向きな言葉をかけている姿が印象的でした。

祐大にとってはシーズン途中で、戦うリーグが変わるトレード。ギータ（柳田）さんや近藤さん、クリ（栗原）と、中心になる選手が一番、彼に声をかけていました。僕自身も５月の大阪遠征で食事をして、いろんな話をしました。全員でうまく彼を受け入れることができたと思います。

祐大は明るく、気持ちが強いです。手首も相当痛かった【注１】はずなのに「出ます！」って言っていましたし、一回の凡退で悔しがり方もすごい。意地でも試合に出るんだ、という気持ちや執念を感じました。

チームには決め事があります。全力疾走は当然で、隙のない走塁やカバーリング。ギータさんや近藤さんも怠りません。できていない選手がいれば、その場で注意する厳しさがあります。実績があってもなくても、関係ありません。僕が入団した時から変わらないホークスの歴史、伝統です。

交流戦ではクリが活躍しました。自分の打てるゾーンが広がってるし、そのゾーンにきた球は一発で仕留めている印象があります。微妙なストライクボールの判定で「うわぁ…」となってしまうところでも、今年は切り替えが上手。「やれよ」と受け継がせた選手会長としても、先頭に立って引っ張っています。今のところ、ですけど…（笑）。

これだけゲーム差が縮まらなかった交流戦も珍しいです。特にライオンズの同じ投手にやられています【注２】し、直接つぶしていくしかありません。ホークスといえばギータさん。僕自身はギータさんのように困った時に頼れる、太陽的な精神的支柱になりたいです。（周東 佑京）

【注１】山本は６月３日の中日戦（バンテリンＤ）で左手首痛を訴え、途中交代。６日に出場選手登録を抹消された後もチームに同行し、セの貴重な情報を提供していた。１２日に左手有鉤（ゆうこう）骨鉤摘出術を受け、競技復帰まで２〜３か月の見込み。

【注２】西武戦は３勝８敗と対パでは最低勝率。高橋に４戦４敗、隅田にも２戦２敗と苦しんでいる。

◆周東 佑京（しゅうとう・うきょう）１９９６年２月１０日、群馬・太田市生まれ。３０歳。東農大二、東農大北海道を経て、２０１７年の育成ドラフト２位でソフトバンク入団。１９年３月に支配下登録。２０年に自己最多の５０盗塁で育成出身初の盗塁王。１９年プレミア１２、２３年ＷＢＣの日本代表で世界一を経験。昨オフに５年２０億円の大型契約を結び、２６年ＷＢＣ日本代表にも選出された。１８０センチ、７４キロ。右投左打。