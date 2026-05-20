【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開した。

＊ ＊ ＊

日本―チュニジア戦は、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチとなる。初戦のオランダ戦で劇的な鎌田大地の同点弾を演出し、勢いに乗るＦＷ小川航基は「今まで積み上げてきてくれた先代たちがいて、今こういう風なことが起こっていると思うし、そういった今まで積み上げてきたものを僕たちはさらに良くして、継続していくことが大事だと思う」と感謝。その上で「そういったメモリアルな試合でゴールを決めたらいいかなと思います」と決意を示した。

相手は初戦でスウェーデンに大敗を喫し、大会期間中に監督が交代する事態も勃発したが、日本は油断することなく、勝利を目指す。小川も「どんなサッカーをしてくるか個人的には全然検討がつかないという感じはありますけど、どんなサッカーをしてきても、間違いなく我慢強く戦って、失点を限りなくゼロに抑えて、ゼロの時間帯を長くして、もし、得点が取れなくてもベンチの選手、交代で入った選手がいいパフォーマンスを出せれば勝てると思います」とうなずいた。