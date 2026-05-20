【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向け、ベースキャンプ地で大部分を非公開にした練習を行った。

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第１戦のオランダ戦（２△２）では、後半途中に“右サイド総入れ替え”で右の主導権を握り、奪ったＣＫから同点ゴールを決めた。途中出場のＭＦ伊東純也、ＤＦ冨安健洋、ＤＦ菅原由勢の３枚が流れを変え、数的優位を作りながら２トップの高さを生かすプレーが機能した。

守備的なサッカーの展開が想定されるチュニジア戦でも、同様のパフォーマンスが期待される。伊東は「（シャドーとウィングバックの）どっちで出てもいい準備はしているし、出た時に結果を出すだけ」とキッパリ。「チュニジアは引いてくると思う。引いてくる相手を崩すことは簡単じゃない」と見据えた上で、スペインがカボベルデの堅守を崩せず０―０のドローに終わったことを引き合いに「サイドからのクロスは大事かな。結局、ゴールはそういうところから生まれる」と力を込めた。

冨安は「対戦相手に応じて、違う振る舞いをしないといけない」と語り、オランダ戦の成功体験を自信としつつも、チュニジアを崩す形を再構築する重要性を強調。先発出場のチャンスもある一戦へ「振る舞い方は、変えないといけない。細かいところは詰めていかないといけないので、練習の中で詰めていければ」と語った。

初戦のオランダ戦で右シャドーの位置で先発したものの左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英は出場が絶望的。久保を欠く右のユニットが、オランダ戦のような組織的な崩しを発揮できるどうかは、勝敗の行方を大きく左右することになりそうだ。（岡島 智哉）