31年ぶりに開催された大相撲のパリ公演を終えた横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）らが17日、羽田空港に帰国した。千秋楽での優勝や閉会式ではフランス語であいさつするなど横綱としてけん引。「ファンの皆さんが僕たちの名前を大きな声で呼んでくれたり、応援してくれたり、感謝の気持ちでいっぱい」と表情を緩めた。

帰国早々、フランスの英雄との夢の対決プランも明かした。パリ公演を観戦した柔道男子100キロ超級で五輪3度の優勝を誇るテディ・リネール（37）と現地で対面。9月に来日予定といい「“相撲をやりましょう”と言ったら（リネールが）“やりましょう”って言ってくれた。部屋に来るかもしれない」と笑った。夏場所は右太腿裏のケガで途中休場。まずは名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）で雪辱を期す。

≪大相撲名古屋場所御免札設置 15日間チケット完売≫大相撲名古屋場所の開催を告げる御免札が17日、敷地内に設置され、担当部長の追手風親方（元幕内・大翔山）が15日間のチケット完売を発表した。「見どころ満載の場所なので、力士がいい相撲を取って盛り上げてくれたら」と期待を語った。夏場所で12勝した大関・霧島（30＝音羽山部屋）が綱獲り。大関から陥落した安青錦（22＝安治川部屋）は10勝以上で復帰できる。「上位がしっかりしてもらって、若手がどれだけ活躍できるか」と話した。