◆米大リーグ レッドソックス―ブルージェイズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ブルージェイズは１７日（日本時間１８日）、先発登板予定だったマックス・シャーザー投手（４１）が先発を緊急回避し、背中のけいれんのため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。

地元放送局スポーツネットの解説者であるダビディ氏は自身のＸでシャーザーの様子を投稿。シャーザーは１５日（同１６日）の起床時に、背中の真ん中左あたりにけいれんを感じたという。その日のうちに治療を受けて、登板前日となる翌１６日（同１７日）にキャッチボールで調整してこの日に臨んだが、この日の朝になっても違和感が続いたようだ。シャーザーはダビディ氏に「時間がたてば治るもの。背中のけいれんで、それ以上のものではない」と話したという。

昨季のリーグ王者にまたしてもアクシデントに見舞われた。ブルージェイズは今季、先発のポンセ、ビーバー、ベリオスらが長期離脱中。苦しい台所事情の中でメジャー通算２２２勝でサイ・ヤング賞３度の実績があるシャーザーが６試合に登板して１勝４敗、防御率１０・２３だったが、離脱することになった。

今季はここまで３５勝３８敗の借金３でア・リーグ東地区３位。打線は今季加入した岡本和真内野手（２９）がチーム最多１５本塁打、４２打点をマークするなど引っ張っている。