ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」は2日目を迎える。注目は12Rだ。

近況のリズムは悪くない篠崎が順当に勝つ。しっかりスタートを決めて先マイ勝負。初日の上がりタイムが良かった畑田を相手に指名する。稲田はいい足しているが、5コースでは若干評価を下げざるを得ない。中山は合えばレースはできそう。差して粘りみたい。

＜1＞篠崎仁志 足は全体的に普通。いいところ、悪いところはないという感じ。道中は乗りづらかった。

＜2＞中山翔太 足は普通くらいではないかと思います。乗り心地が悪いので何とかしたい。

＜3＞畑田汰一 行き足とか、スピードに乗ればいい。ただ、ターンでは全く進んでいない。競ったら良くないかもしれませんね。

＜4＞津久井拓也 前検よりは上向いているけど、まだ回転が足りていない感じ。進んでいる感じはあるがスムーズでない。

＜5＞稲田浩二 ターンのグリップ感が良くて、最後に伸びる感じ。調整は少しずつやろうと思う。

＜6＞武富智亮 ターンに違和感はなかったけど、直線が弱いかな。