ジュニアの5人組「KEY TO LIT（キテレツ）」の佐々木大光（24）が17日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。全盛期より10キロ太ったことを明かした。

今回は「知られざる効果＆効能15個の隠れスーパーフード大公開」と題して放送された。その中で、佐々木は「ダイエットがしたくて」と痩せたいことを告白した。

これに対し、MCの明石家さんまは「アイドルにしてはポチャッとしてんのか?」と聞くと「全盛期より10キロぐらい太っちゃって」と明かした。スタジオでは、現在よりシャープだった6年前の自身の写真が公開された。

大食い番組にも出演するなど大食漢の佐々木は「そういうキャラでいこうかなと思ったら、Snow manの佐久間（大介）くんに“お前、マジでアイドルとして失格だぞ”って怒られちゃった」と先輩から叱られたことを振り返った。

この言葉を受けて「マジで痩せたくて」とダイエットを決意したという。このエピソードにさんまが「アイドル失格のやつに言われてんのか?」と愛のある毒舌でスタジオの爆笑を誘うと、佐々木は「失格じゃないですよ！ やめてくださいよ、大先輩を！」と必死にフォローし、タジタジになっていた。