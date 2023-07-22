◇バドミントン全日本実業団選手権（2026年6月17日 埼玉・深谷ビッグタートルなど第1日）

バドミントン全日本実業団選手権は来年1月から国際大会で採用される15点3ゲーム制の新ルールを国内シニアで初めて先行導入して開幕した。女子1次リーグが行われ、女子ダブルスで21年東京、24年パリ五輪連続出場の松本麻佑（30）を擁するほねごりが東海興業を5―0で退け、白星発進した。

21点3ゲーム制から短縮された新ルールでも、実力者は強かった。日本代表では福島（岐阜Bluvic）と“フクマツ”を組む松本は先鋒（せんぽう）のダブルスで2―0と圧倒。「めっちゃ早い」と試合時間を振り返り、インターバル休憩も従来の11点から8点に変更され「11点が染みついていたから“もう8点なんだ”とあっという間だった」と印象を語った。自身は強打が特長だけに「一気にスピードを出して点が取れるなら、私は楽かな」と歓迎した。

全日本実業団連盟の今井理事長によると運営の混乱はなし。試合時間の圧縮に加え、試合中に交換が必要となるシャトルの数も減ることで経費減のメリットもあるという。同理事長は「運営で悪いことは何もない」と語った。