◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は17日（日本時間18日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで練習を再開した。疲労を考慮して別メニュー調整となったFW上田綺世（フェイエノールト）は、自身の状態について「大丈夫です」と強調した。

この日の練習では、上田は全体には加わらず、別メニューで調整した。初戦のオランダ戦に先発し、後半39分までプレー。日本サッカー協会（JFA）の関係者によると、疲労を考慮しての措置という。練習後には報道陣の取材に応じ「（状態は）大丈夫です」とキッパリと話した。

20日（日本時間21日）の第2戦では、異例の監督交代劇があったチュニジアと対戦する。チュニジアは第1戦でスウェーデンに1―5で大敗したことを受け、ラムシ監督を電撃解任。3大会連続のW杯指揮となるルナール新監督を迎えた。ルナール監督はサウジアラビア代表監督を2度務めており、日本を熟知しているが、「イレギュラーはあったが、僕たちは相手がどこでも自分の力を発揮するだけ。どんな状態でも変わらずいい準備をして、クオリティを発揮したい」と言葉に力を込める。

そして「（W杯の）2戦目はどの大会も難しくなっている。しっかり勝てるように準備したい」と静かに闘志を燃やしていた。