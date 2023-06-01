本拠地レイズ戦前の会見で

米大リーグ、ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でレイズと対戦した。大谷翔平投手が先発登板したが、試合の約1時間半前にはデーブ・ロバーツ監督から“悲報”が伝えられた。

米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」公式YouTubeチャンネルは、レイズ戦前のロバーツ監督の会見の様子を公開した。

首の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているウィル・スミス捕手について、「日を追うごとに良くなっている。昨日は一通りのメニューをこなし、今朝も良い状態で臨めている。いつ復帰するかという具体的な日程は明言を避けるが、日々回復している」と説明した。

ただ、「やはり首の問題だ。復帰した後に症状が逆戻りしないよう、完全に問題が解決した状態にすることを目指している」とした上で、「金曜日の復帰は難しい」とまだ時間がかかると明かした。

スミスは6日（同7日）のエンゼルス戦で一旦は先発メンバーとして発表されたが、試合前に急遽交代。11日（同12日）にIL入りしていた。

今季は大谷とコンビを組み、勝負強い打撃で攻守の要として貢献。大谷は前回登板の10日（同11日）のパイレーツ戦、この日のレイズ戦はダルトン・ラッシング捕手とのコンビとなっている。



（THE ANSWER編集部）