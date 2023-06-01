F組ライバルがレンジャーズ観戦

サッカーのワールドカップ北中米大会は連日熱戦が続いている。グループリーグで日本と同じF組のスウェーデン代表のメンバーが16日（日本時間17日）、MLBのレンジャーズ―ツインズ戦を生観戦。米メディアがその様子を伝えている。

14日（日本時間15日）の第1節でチュニジアを5-1で撃破したスウェーデン。試合が行われたメキシコ・モンテレイから、第2節・オランダ戦（現地20日・ヒューストン）と3節・日本戦（現地25日・ダラス）が行われる米テキサス州に移動すると、レンジャーズの本拠地グローブライフ・フィールドを訪れたようだ。

三笘薫の同僚で、チュニジア戦では2ゴールをあげたヤシン・アヤリ（ブライトン）らは、主砲コリー・シーガーのユニホームを着用して観戦。レンジャーズのレポーターのローラ・スティケルズさんが、Xで「スウェーデン代表の多くは初めての野球観戦。チームの半数くらいがグッズショップに立ち寄り、コーリー・シーガーのユニホームを買って戻ってきたようです」と伝えている。

レンジャーズの地元局「レンジャーズ・スポーツネットワーク」の公式Xではアヤリのインタビューを公開。初の野球観戦について「僕はどのスポーツも大好きなので、ただこの体験を楽しみに来たんだ」と興奮気味。シーガーのユニホームについて「初めてなんだけど、彼が最高の選手だと教えてもらったので、ユニホームを買ったんだ」と説明している。

一方でインタビュアーは「実はレンジャーズの選手やスタッフの中にも、明日初めてサッカーの国際試合を見に行く予定の人が何人かいる」と紹介。アヤリは「素晴らしい雰囲気の中で、たくさんの楽しさや喜びを感じてもらえるといいね。とにかく素晴らしい時間が過ごせると思うよ」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）