元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が１８日までに自身のＳＮＳを更新。２２歳の誕生日を迎えたことを報告した。

鈴木はインスタグラムを更新。「２２歳になりましたー！にゃんにゃん、ですね〜２２歳、わりとすぐ来てしまいました。」と誕生日を報告し、紙で作られた誕生日ケーキを頭に乗せたり、おどけた表情で手にするショットを掲載。「２１歳は、たくさんの自分に出会いました。役との出会い、人との出会いによって、どんどん変わっていく自分に驚き、たくさんの刺激を受けて自分のなりたい自分について考えることが多くなった１年でした。まだまだ２２歳、たくさんやりたいこと、できるようになりたいことあるので、全部楽しんで苦しんで、最高な人生を歩んでると思える１年にします！！どんどん成長していくんで、応援してください！！！今年はたくさんダブルピースしていきたいと思います〜」と続けた。

この投稿には「素敵な事がいっぱいありますように」「お誕生日おめでとうございます ２２歳！早い 大学生最後の１年ですね」「あの鈴木福が２２歳とか驚きすぎる」「表情が役者さんとしても最高すぎる（笑）これからも、いろんな福さんを楽しみにしています」「仕事もプライベートも充実しますように」「福くん２２歳お誕生日おめでとう ２２歳も色んな経験素敵な思い出作ってね」などの声が寄せられている。