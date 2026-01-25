◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発登板。現地午後７時９分開始のゲーム翌日に午後０時１０分開始というハードスケジュールとなったが、５登板ぶりの投手専念で７勝目を狙って初回のマウンドに上がった。

１番ディアスを９８・４マイル（約１５８・４キロ）直球で空振り三振、２番アランダをスプリットで一ゴロに仕留めると、３番ムリンスはこの回最速タイの９９マイル（約１５９・３キロ）直球で左飛に打ち取って三者凡退と１３球で圧巻の立ち上がりを見せた。そのうちボール球は２球だけと制球も良かった。

左膝の違和感を訴えてからは初のマウンド。この日の試合前、ロバーツ監督は「（膝の問題は）完全に乗り越えたとは言わない。でも、管理できる状態だと思っている。彼自身も、トレーナー陣も管理できていると思う。ただ、完全に過去のものになったとは言わない」とし、「私としては彼の仕草や様子、それからボールを投げる時の感じや、コマンド（制球）などを見ていくことになると思う。そういったところはかなり注意深く見ていくつもりだ」と説明していた。

「投手・大谷」はリアル二刀流で出場した前回１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦では６回２／３を６安打４失点（自責３）。当時の規定投球回まで残り１アウトで悔しい降板となった。防御率１・０６はメジャー全体の“隠れ１位”を継続しているが、日本人選手初のサイ・ヤング賞に向けてはイニングを稼ぐ必要もある。

二刀流翌日の１１日（同１２日）のパイレーツ戦では左膝の炎症で７回に途中交代。１試合の欠場だけで打者として復帰したが、ロバーツ監督は「どちらかというと打撃よりも投げる動作の時に（左膝が）気になるようだ」と話していた。本人も同箇所を痛めた時のことを振り返り「おそらく前回登板（１０日）の投げ方がそこまで良くなかった」と分析。前日にブルペン入りした際には左膝をかばうなどの様子は見られなかったが、万全な状態ではないことも考えられる。今季は試合前の時点で１１試合で６勝２敗、防御率１・０６となっていた。

大谷は前日１６日（同１７日）の同戦では０―０の６回先頭で先制＆決勝の１５号ソロ。実に１７打席ぶりの安打が値千金のアーチとなり、それまで通算７打数無安打５三振だった難敵ラスムセンを打ち崩した。自身の本塁打による「１―０」の勝利はメジャー移籍後初めてのことにもなった。

この試合は現地午後９時１分に終了した。１時間５２分は球団では１時間４４分で終わった９２年１０月４日（同５日）の敵地・アストロズ戦以来３４年ぶり、ドジャースタジアムでは８２年４月以来の最短タイ記録と歴史的な“時短ゲーム”だった。翌日に向けた睡眠時間を確保するためにも「そういう意味では良かった」と大谷もひと安心。自身のひと振りで延長戦を阻止し、試合終了から１４分後、プレーボールから２時間６分後に早歩きで帰路についていた。