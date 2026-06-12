◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 ポルトガル1―1コンゴ（2026年6月17日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）、ポルトガル（FIFAランク5位）がコンゴ（同45位）と1―1のドロー。インスタフォロワー数6億6000万人を超える世界的スーパースターのFWクリティアーノ・ロナウド（41＝アルナスル）は先発フル出場。前日のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシに続きW杯史上最多6大会連続出場を達成するも不発に終わった。

連日熱戦が続くW杯は前日、アルゼンチン代表FWメッシがハットトリックを達成するなど大暴れ。38歳357日でのハットトリックを達成はC・ロナウドが持っていた33歳130日を抜いて最年長記録となった。さらに他会場でもフランス代表FWエムバペ、ノルウェー代表FWハーランドがともに2得点。スーパースター3人そろい踏みの活躍を見せた。

この日は今大会フィールドプレーヤー（FP）最年長41歳となったC・ロナウドが登場。先発出場し、前日のメッシに続きW杯史上最多6大会連続出場を達成した。

試合は前半6分、左からのクロスにMFジョアン・ネベス（パリSG）が頭で合わせ先制ゴール。リードを奪ったが同アディショナルタイムに失点。1―1で前半を終えた。

後半10分、DFカンセロ（バルセロナ）が豪快なオーバーヘッドキックでゴールネットを揺らしたがオフサイドだったため得点は認められず。同23分、同29分と立て続けにC・ロナウドが決定機を迎えたが、右足でのシュートはいずれも枠の右へと外れるなど不発。最後まで相手守備陣を崩せずドロー。52年ぶり2回目の出場となったコンゴと勝ち点1を分け合う結果に終わった。