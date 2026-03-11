ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が東京・ＥＸシアター有明のオープニングラインアップ作品「百鬼夜鏡」（１１月開幕）を演出することが１７日、分かった。川粼皇輝（２３）、内村颯太（２３）、元木湧（２４）、北川拓実（２２）、安嶋秀生（２３）、松尾龍（２５）らＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニアとふぉ〜ゆ〜・松崎祐介（３９）、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ・戸塚祥太（３９）、Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ・薮宏太（３６）の出演も決定。４月に開場したＥＸ−とのコラボで、新たな世界を見せる。

光一が次世代のエンターテイナーたる後輩たちとともに舞台を作り上げ、経験も伝える。

「初演で大変だと思いますが、ジュニアのみんなには稽古場から思いっきりぶつかってきてもらって、作品の道筋を一緒に作っていけたら」

ＳＴＡＲＴＯの後輩９人が出演し、内６人がジュニア。既に経験豊富な松崎、戸塚、薮には「（舞台経験が多く頼もしい。一緒に盛り上げて支えてもらいたい」と、手本としても期待を寄せた。

テーマは“鬼”。恐怖や災いを象徴する鬼と、室町時代にタイムスリップした現代の高校生が出会ったことで始まる不思議な物語を、音楽・ダンス・アクションを織り込んで描くオリジナルストーリーだ。

ジュニア６人が室町時代に切り離されてしまった高校生役と、人間の闇から生まれた「陰と陽」の写し鏡のような存在の鬼役に挑む。鬼の炎鬼を松崎、ワケありの過去をもつ元陰陽師を戸塚、鬼の頂点に立つ闇王鬼を薮が務め、加藤諒と西田ひらりも出演する。

高校生の葛城叶多役・川粼は「何度もお世話になった光一くんが新たに演出される舞台に出演させていただけることを、とてもうれしく思っています」と感激。鬼の骸役・内村は「舞台経験が豊富な先輩方からたくさん学びつつ、僕は“鬼”の役なので、威圧感もしっかり持ちながら、自分らしく演じられるよう頑張ります」と意気込んだ。

光一は「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」で作・構成・演出・主演を務め、演劇史を塗り替えてきた。今回は最新の舞台機構を有する新劇場とのコラボでもあり、「ＥＸシアター有明のオープニングイヤーですから、作品も劇場もどちらも盛り上がるように、少しでもその力になれたらと思います」と力を込めた。