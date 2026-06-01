◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組 ポルトガル１―１コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）

コンゴ（同４６位）が、１次リーグＫ組初戦でポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）と対戦し、１―１で引き分けた。１９７４年西ドイツ大会以来５２年ぶりの出場で、６大会連続出場のストライカー、Ｃ・ロナウド擁する優勝候補ポルトガル相手にＷ杯初ゴールを記録し、初めて勝ち点を手にした。

コンゴは前半６分に失点したが、前半追加タイムにＦＷウィサがコーナーキックの流れから頭で合わせ同点とした。

後半はボール保持で相手陣内へ押し込むポルトガルに対し、カウンターからチャンスを狙った。守備ではボックス内で体を張って対応するなど、格上相手にも果敢に戦い続けた。

結局、両者とも２点目のネットを揺らせず試合終了。格上・ポルトガル相手に歴史的ゴールをあげ、初めて勝ち点をあげるなど、コンゴにとって歴史的な試合となった。

◆コンゴ（１３大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク４６位。Ｗ杯最高成績は１９７４年の１次Ｌ敗退。アフリカ選手権は１９６８、７４年と２度優勝。セバスチャン・デサブル監督（４９）が指揮。主な選手はＤＦワンビサカ（ウェストハム）、ＦＷウィサ（ニューカッスル）。アフリカ予選後に大陸間プレーオフでジャマイカを下し、本大会出場権を獲得。首都キンシャサ。人口約１億８００万人。