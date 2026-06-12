8月開幕のJ2リーグでJ1復帰を目指す新潟。2月から今月まで行われた特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」での経験や悔しさを糧に、来季に向かう選手たちを3回にわたって紹介する。第2回はDF松岡敏也（18）。故障しない体をつくり、高卒2季目となる来季に向かう。

高卒ルーキーの松岡は1月のキャンプからケガと体に向き合った半年を過ごした。第2節の徳島戦で途中出場してプロデビューを飾り、第8節のFC大阪戦にも出場。しかし相次ぐ故障に出番はそれまで。地道にリハビリと肉体改造に取り組んだ若武者は「J2はもっと厳しい。絶対にケガはしたくないのでしっかり体をつくって、試合に絡みたい」と鋭い視線で前を見据える。

2月下旬に古傷の左ハムストリングスを肉離れ。約1カ月で復帰したが、4月のU―19日本代表候補の合宿で今度は右ハムストリングスを肉離れした。残りのシーズンを棒に振ったが「体を見つめ直して、筋トレなどで補っていかないといけない」と下を向かなかった。高校までの筋肉量では強度、スピードについていけないと痛感。トレーナーと体幹から鍛え直し、上半身、下半身共に一回り大きくなって体重は約4キロ増えた。

相手の分析、戦術理解など、ピッチに立つ前の準備作業が格段に増えたことも含め「プロの世界は甘くない」と言う。だからこそ、やりがいがある。「一分でも早くピッチに戻って練習がしたい」。プロ仕様になった体と頭で、8月に開幕するJ2では大暴れする。

（西巻 賢介）

◇松岡 敏也（まつおか・としや）2007年（平19）9月28日生まれ、福岡県出身の18歳。右サイドバック。バディフットボールクラブ福岡―SALTZ FC―興国高。両足の確かなテクニックと攻撃参加、運動量が特長。1メートル76、70キロ。利き足は右。