DOMOTOの堂本光一（47）が新作舞台「百鬼夜鏡」の演出を手がける。室町時代にタイムスリップした高校生と、人間の闇から生まれた「陰と陽」の映し鏡のような存在の鬼との出会いから始まる物語。4月に開場した東京・EXシアター有明で11月に上演される。

光一はこれまでミュージカル「Endless SHOCK」「DREAM BOYS」で演出を担当。「SHOCK」では、コロナ下で感染予防対策を取りながら作品の世界を描くスピンオフ作品を生み出すなど、その手腕を発揮してきた。

EXシアター有明は舞台機構の設置が自在で一部客席は取り外しが可能。さらに観客の上を舞うフライングなどもできる構造で、光一がどのようなアイデアで観客を楽しませるのか期待が膨らむ。

川崎皇輝（23）、内村颯太（23）らジュニア6人が出演。光一は「初演で大変だと思いますが、ジュニアのみんなには稽古場から思いっきりぶつかってきてもらって、作品の道筋を一緒に作っていけたらと思います」と意気込んだ。ふぉ〜ゆ〜・松崎祐介（39）、A.B.C―Z・戸塚祥太（39）、Hey！Say！JUMP・薮宏太（36）も出演する。