◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 チュニジア―日本（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー日本代表は16日（日本時間17日）、開幕後初のオフを設け、20日（同21日）の1次リーグ第2戦チュニジア戦に向けた休養に充てた。この日、28歳の誕生日を迎えたMF堂安律は初戦オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（25）に代わる「右シャドー」起用にも備え、万全の準備を進める。本田圭佑、岡崎慎司に続く日本勢3人目となるW杯2大会連続ゴールで勝ち点3をもたらす。

MF堂安が、右シャドーに入る可能性が出てきた。初戦オランダ戦で左膝を負傷したMF久保はまだ練習を再開しておらず、状態は不透明のまま。右シャドーでの先発となれば国際Aマッチでは昨年10月のパラグアイ戦以来となるが「どの想定が来ても準備ができている」。背番号10は実に頼もしい。

初戦は右ウイングバックに入り、身長1メートル93の相手MFハクポ（リバプール）と対峙（たいじ）、粘り強い守備で相手の自由を奪った。主将マークを巻いてリーダーシップも発揮し、先制された際には円陣で「2点差はないよ」と鼓舞。守備への意識を強めながら攻撃のリズムをつくり、劇的ドローにつながった。

1列前に上がることでより攻撃的なプレーが期待できる。前回カタール大会で得点したドイツ、スペイン戦ではいずれも右シャドーに入り、鮮烈なインパクトを残した。過去、堂安が得点した試合は11戦全勝の神話もある。チュニジアのフィジカルの強さや独特のリズムについても「身体能力を生かしたサッカーをしてくる。僕らが欧州で規律的にやっているサッカーとは少し違う」と熟知。勝ち点3を得るための準備は整っている。

練習がオフとなったこの日、28歳の誕生日を迎えた。自身のSNSではバースデーケーキを手にチームメートから祝福された様子を投稿。「チュニジア戦に向けて最高の準備していきます」などと決意も記した。チュニジア戦はW杯の大会通算1000試合目というメモリアルな一戦となる。サッカー選手なら誰もが憧れる舞台。オランダ戦後には「本当に最高ですね、この大会は」と語っていた。最高の舞台は最高の景色を見るまで終わらせない。（滝本 雄大）