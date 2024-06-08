弁護士としても活動するお笑いタレントのこたけ正義感（40）が17日、単独ライブツアー「弁論2026」を開催すると発表した。宮城、福岡、京都、東京の全国4都市を巡る過去最大規模で実施。4都市で1万2000人を動員し、千秋楽は東京ガーデンシアターで行う。同会場でピン芸人が単独お笑いライブを行うのは史上初の快挙となる。「今回は公演数も規模も格段に増えてどうなるんだろうと期待しながらも震えています。本当にどうなるんでしょう。あなたが来てこその弁論です」と呼びかけた。

単独ライブ「弁論」はこたけが2024年から行っている、裁判や法曹界にまつわるエピソードを笑いに昇華させるスタンダップコメディーショー。昨年、東京・有楽町よみうりホールで行った公演では、1000席の定員に約8000枚の申し込みが殺到した。

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）は「2025年お笑いライブランキング年間1位」に選出し、「法律を知らなくても爆笑できる、とんでもない構成力のライブがある」と絶賛。口コミが広がり、人気に火が付いた。