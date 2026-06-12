◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 コンゴ1―1ポルトガル（2026年6月17日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）、コンゴ（FIFAランク45位）がポルトガル（同5位）と1―1のドロー。1点を追いかける前半アディショナルタイムにFWヨアヌ・ウィサ（ニューカッスル）が同点ゴール。これがコンゴ代表の歴史的なW杯初得点となって初の勝ち点1を獲得した。

13大会ぶり2回目の出場となるコンゴは前半6分に失点。いきなりリードを許す展開となったが同アディショナルタイム、DFマスアク（RCランス）の右からのクロスをFWウィサが頭で合わせ同点ゴール。1―1で前半を終えた。

初出場だった74年の西ドイツ大会は3戦全敗。0得点14失点に終わっていただけに、これが待望のW杯初得点となった。

後半勝ち越し点は奪えなかったがポルトガル攻撃陣を封じて、1―1のまま試合終了。世界的スーパースターのC・ロナウドを擁し優勝候補の一角として注目される強豪と引き分ける“番狂わせ”を起こし、歴史的な初の勝ち点1を獲得した。